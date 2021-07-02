"Сильное село – сильная Грузия" - Гарибашвили вновь заявил об амбициозных планах

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Увеличение местного производства, борьба с бедностью, развитие регионов, сильное село, сильная Грузия являются основными приоритетами правительства, написал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.
По инициативе премьера, в рамках десятилетнего плана правительства, все министерства Грузии представят свои мероприятия по развитию отраслей экономики страны. Минсельхоз первый представил 10-летний амбициозный план развития отрасли: "Защита окружающей среды и развитие сел 2030".
План правительства был обнародован за несколько месяцев до местных выборов - если правящая партия "Грузинская мечта" наберет на них менее 43%, страну ждут внеочередные парламентские выборы.
Что обещают изменить к 2030 году
К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.
Для фермеров станет доступнее сельскохозяйственная техника, соответствующая программа стартует уже в этом году. Для этого выделят 50 миллионов лари. В рамках 10-летнего плана запланированы инвестиции в размере 1,7 миллиарда лари.
Экспорт сельхозпродукции, предположительно, вырастет до 3 миллиардов долларов, а доходы от экспорта вина достигнут 1 миллиарда долларов.
Площадь земель под однолетние и многолетние культуры планируется увеличить до 500 тысяч гектаров и обеспечить производство до 3,7 миллиона тонн, в том числе 600 тысяч тонн винограда.
Тепличные хозяйства правительство обещает создать на 500 гектарах. В планах потратить более 124 миллионов лари в виде со-финансирования.
На территории более 50 тысяч гектаров высадят фруктовые сады, а на площади более 15 тысяч гектаров разобьют виноградник. Для реализации проекта выдадут более 340 миллионов лари в виде софинансирования.
560 миллионов лари должно быть потрачено на строительство до 400 современных животноводческих и птицеводческих ферм.
В плане - обеспечить к 2030 году водой 227 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, полностью восстановить систему мелиорации, на это будет потрачен 1 миллиард лари.
Власти также обещают внедрить лучшие европейские технологии по снижению загрязнения воздуха, воды и почвы, а площадь охраняемых территорий должна увеличиться до 1 миллиона гектаров - это 17% территории страны.
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