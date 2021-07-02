"Сильное село – сильная Грузия" - Гарибашвили вновь заявил об амбициозных планах

В рамках десятилетнего плана правительства, все министерства Грузии представят свои мероприятия по развитию отраслей экономики страны

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Увеличение местного производства, борьба с бедностью, развитие регионов, сильное село, сильная Грузия являются основными приоритетами правительства, написал премьер-министр Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.

По инициативе премьера, в рамках десятилетнего плана правительства, все министерства Грузии представят свои мероприятия по развитию отраслей экономики страны. Минсельхоз первый представил 10-летний амбициозный план развития отрасли: "Защита окружающей среды и развитие сел 2030".

План правительства был обнародован за несколько месяцев до местных выборов - если правящая партия "Грузинская мечта" наберет на них менее 43%, страну ждут внеочередные парламентские выборы.

Что обещают изменить к 2030 году

К 2030 году совместные инвестиции правительства и частного сектора в сельское хозяйство должны составить 7 миллиардов лари.

Для фермеров станет доступнее сельскохозяйственная техника, соответствующая программа стартует уже в этом году. Для этого выделят 50 миллионов лари. В рамках 10-летнего плана запланированы инвестиции в размере 1,7 миллиарда лари.

Экспорт сельхозпродукции, предположительно, вырастет до 3 миллиардов долларов, а доходы от экспорта вина достигнут 1 миллиарда долларов.

Площадь земель под однолетние и многолетние культуры планируется увеличить до 500 тысяч гектаров и обеспечить производство до 3,7 миллиона тонн, в том числе 600 тысяч тонн винограда.

Тепличные хозяйства правительство обещает создать на 500 гектарах. В планах потратить более 124 миллионов лари в виде со-финансирования.

На территории более 50 тысяч гектаров высадят фруктовые сады, а на площади более 15 тысяч гектаров разобьют виноградник. Для реализации проекта выдадут более 340 миллионов лари в виде софинансирования.

560 миллионов лари должно быть потрачено на строительство до 400 современных животноводческих и птицеводческих ферм.

В плане - обеспечить к 2030 году водой 227 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, полностью восстановить систему мелиорации, ​​на это будет потрачен 1 миллиард лари.

Власти также обещают внедрить лучшие европейские технологии по снижению загрязнения воздуха, воды и почвы, а площадь охраняемых территорий должна увеличиться до 1 миллиона гектаров - это 17% территории страны.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале