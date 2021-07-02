TBC Research: рос экономики Грузии в 2021 году превысит 10%

Туризм в 2021 году восстановится на 40% по сравнению с показателями 2019 года, считают аналитики компании

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Аналитическая компания TBC Research прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на уровне 10,5%.

Компания считает, что основным фактором роста экономики станет восстановление туризма. По прогнозам компании, туризм в 2021 году восстановится на 40% по сравнению с показателями 2019 года, когда Грузия приняла 9,3 миллиона международных путешественников.

Инфляции по прогнозам TBC Research в 2021 году будет на уровне 7,4%.

Что касается долгосрочных прогнозов, то в 2022 году по мнению аналитиков компании экономика вырастет на 6,5% при уровне инфляции 3%, а число туристов составит 90% от показателя 2019 года.

При этом TBC Research полагает, что снижение инфляции и восстановление туризма станут поводом для снижения ставки рефинансирования, которая на сегодняшний день находится на уровне 9,5%.

По мнению аналитиков от восстановления туризма, больше всего получат выгоду гостиничный бизнес и бизнес по недвижимости. При этом в секторе недвижимости аналитики полагают восстановление уровня продаж по сравнению с докризисным периодом уже 2021 году за счет растущего спроса и доходности аренды.

Экономический рост Грузии за май и пять месяцев 2021 года

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", рост ВВП в мае составил 25,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за пять месяцев с начала года составил 11,5%.

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