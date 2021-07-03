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Вышка с передающими антеннами мобильной связи 4G

Тендер на строительство сети 5G будет объявлен в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1978)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210703/252199560/Tender-na-stroitelstvo-seti-5G-budet-obyavlen-v-Gruzii.html

Победившей в аукционе компании будет передан частотный ресурс во временное пользование сроком на 15 лет

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям собирается объявить аукцион для создания в Грузии сети 5G, говорится в сообщении комиссии.

Спустя десять лет после начала коммерческого использования мобильных сетей четвертого поколения (4G) абоненты получили возможность опробовать технологию 5G.

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По данным комиссии, уже выделены частотные ресурсы, высчитана начальная цена на аукционе и установлены условия. По ее мнению, привлекать инвестиции для развития сети 5G должны будут сами компании.

Предназначенные для услуги 5G частоты, начальная стоимость и другие условия Комиссия коммуникаций определила с привлечением экспертов Ernst & Young, с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских коллег.

Победившей в аукционе компании будет передан частотный ресурс во временное пользование сроком на 15 лет.

Согласно консультационному документу, компании будут обязаны в течение 2-7 лет поэтапно покрыть конкретные географические ареалы, которые включают как населенные пункты, так и дорожные магистрали, аэропорты, порты и железную дорогу.

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Темы:
Экономика Грузии (1978)
Теги:
Тендер, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии, Грузия

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