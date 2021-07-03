Тендер на строительство сети 5G будет объявлен в Грузии

Победившей в аукционе компании будет передан частотный ресурс во временное пользование сроком на 15 лет

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям собирается объявить аукцион для создания в Грузии сети 5G, говорится в сообщении комиссии.

Спустя десять лет после начала коммерческого использования мобильных сетей четвертого поколения (4G) абоненты получили возможность опробовать технологию 5G.

По данным комиссии, уже выделены частотные ресурсы, высчитана начальная цена на аукционе и установлены условия. По ее мнению, привлекать инвестиции для развития сети 5G должны будут сами компании.

Предназначенные для услуги 5G частоты, начальная стоимость и другие условия Комиссия коммуникаций определила с привлечением экспертов Ernst & Young, с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских коллег.

Победившей в аукционе компании будет передан частотный ресурс во временное пользование сроком на 15 лет.

Согласно консультационному документу, компании будут обязаны в течение 2-7 лет поэтапно покрыть конкретные географические ареалы, которые включают как населенные пункты, так и дорожные магистрали, аэропорты, порты и железную дорогу.

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