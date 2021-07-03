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Торговцы и покупатели в медицинских масках на одном из продуктово-овощных рынков

Цены в Грузии бьют рекорды: новая статистика по инфляции

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1977)
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Согласно прогнозу Национального банка Грузии, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 7% при целевом показателе 3%

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2021 года к июню 2020 года) в Грузии составила 9,9%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В последний раз годовой уровень инфляции в 10% был зафиксирован в июне 2011 года.

За год цены выросли на транспорт (22%), здравоохранение (11,6%), мебель (10,6%) и коммунальные услуги (10,5%). В июне цены на продовольствие за год выросли на 8,8%. Больше всего подорожало растительное масло – 47,1%, овощи – 16,6% и сахар – 13,7%. Вместе с тем цены снизились на фрукты – 19,5%.

В июне 2021 года, по сравнению с маем 2021 года, уровень инфляции составил 0,7%. В мае месячная инфляция составляла 0,72%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

По данным Национального банка Грузии, влияние на рост инфляции в стране оказывают повышение цен на мировых сельскохозяйственных рынках и колебания обменного курса лари.

Газовая плита
© Sputnik / Levan Avlabreli
Почему повысились потребительские тарифы на газ в Тбилиси

Кроме того, по информации регулятора, в глобальном масштабе рост цен на нефть сказывается на топливе, а в результате увеличивает давление на инфляцию в Грузии.

"На фоне увеличения тарифа газа в Тбилиси ожидается, что влияние роста платежей на коммунальные услуги с июня еще больше увеличивает показатель инфляции", – говорится в заявлении.

По данным Нацбанка, предварительные показатели указывают на активизацию совокупного спроса, который оказался выше существующих прогнозов. В частности, экономическая деятельность увеличилась на 8,1% за первые четыре месяца года и превысила уровень 2019 года.

"Темпы роста экономики увеличиваются и поддерживаются фискальным стимулом. Кроме того рост внутреннего спроса сказывается на увеличении объемов импорта. Противовесом этих факторов может служить приток иностранных туристов, которые помогут снизить инфляцию благодаря положительной динамике валютного рынка", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в июне годовой уровень инфляции достигнет пика, а в течение 2021 года при других равных условиях будет 7%.

Цены страшнее ковида. Карикатура
Цены страшнее ковида. Карикатура

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем. В связи с этим Нацбанк в апреле принял решение ужесточить монетарную политику и повысил ставку рефинансирования до 9,5%. В июне регулятор сохранил ставку на прежнем уровне.

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Темы:
Экономика Грузии (1977)
Теги:
Национальный банк Грузии, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, цены, Грузия

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