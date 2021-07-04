Доходы от экспорта голубики из Грузии продолжают расти

Экспортная стоимость голубики в текущем году выросла на 10% и составила 6,5 доллара за один килограмм

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. С 1 мая из Грузии было экспортировано 376 тонн голубики на сумму 2,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.

По информации ведомства, объемы экспорта голубики на 4% превзошли аналогичные показатели прошлого года, то есть из страны вывезли на 14 тонн больше ягод. А стоимость экспорта выросла на 307 тысяч долларов (14%).

Как отмечает Минсельхоз, экспортная стоимость голубики выросла на 10% и составила 6,5 доллара за 1 килограмм.

Большую часть ягод вывезли в Россию – 363 тонны. Также, в малых количествах продукция экспортирована в ОАЭ (8,3 тонны), Армению (2,0 тонны), Катар (1,5 тонны) и Мальдивы (0,9 тонны).

В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.

Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов.

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