18:56 04 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Экономика

Бизнес в Грузии получит дополнительную помощь

Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1979)
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Alexander Imedashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/04/252207914.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210704/252207916/Biznes-v-Gruzii-poluchit-dopolnitelnuyu-pomosch.html

Кредиты и гранты помогут бизнесу модернизировать производство, развить технологии, улучшить безопасность работников

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) через Procredit Bank поможет микро- и малым предприятиям в Грузии.

ЕБРР выделил кредит 10 миллионов евро для увеличения конкурентоспособности банков. Бизнесмены получат в рамках помощи кредит или грант и консультацию.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
ЕБРР выделил Грузии 217 миллионов евро для рефинансирования еврооблигаций

Кредиты и гранты помогут бизнесу модернизировать производство, развить технологии, улучшить безопасность работников.

При этом 70% кредитов будет выдаваться на развитие "зеленых технологий".

Деньги будут выделены по кредитной линии ЕС и ЕБРР EU4Business-ЕБРР, которая направлена на оказание помощи грузинским предприятиям в получении инвестиций, что позволяет им воспользоваться возможностями, предоставляемыми Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В рамках этой программы финансирование уже получили до 170 компаний.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1979)
Теги:
Малый бизнес, Европейский банк реконструкции и развития, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Смертельная жара в Орегоне: жертв несколько десятков – фото
Только с кодом: как московские рестораны работают по новым правилам
"Только с QR-кодом": как московские рестораны работают по новым правилам
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться