Бизнес в Грузии получит дополнительную помощь

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) через Procredit Bank поможет микро- и малым предприятиям в Грузии.

ЕБРР выделил кредит 10 миллионов евро для увеличения конкурентоспособности банков. Бизнесмены получат в рамках помощи кредит или грант и консультацию.

Кредиты и гранты помогут бизнесу модернизировать производство, развить технологии, улучшить безопасность работников.

При этом 70% кредитов будет выдаваться на развитие "зеленых технологий".

Деньги будут выделены по кредитной линии ЕС и ЕБРР EU4Business-ЕБРР, которая направлена на оказание помощи грузинским предприятиям в получении инвестиций, что позволяет им воспользоваться возможностями, предоставляемыми Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В рамках этой программы финансирование уже получили до 170 компаний.

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