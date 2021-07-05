Фермеры Кахети проводят регистрацию земель под виноградниками

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. До 20 тысяч фермеров в регионе Кахети уже зарегистрировали свои виноградники, заявил глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

Власти Грузии особенно заботятся о сохранности виноградников. Для этого с 2014 года начал действовать проект по кадастру виноградников. С начала 2021 года, регистрация виноградников и обновление кадастровой информации стало обязательным условием при сдаче урожая на заводы.

"В этом году завершится программа кадастра виноградников в регионах Кахети и Рача-Лечхуми. В последующие годы он охватит все виноградарские районы Грузии", сказал Давиташвили.

К этому времени процесс регистрации виноградников и обновление кадастровой информации проходит в специальных участках на 33 локациях в пяти муниципалитетах региона Кахети: в Кварели, Гурджаани, Сигнахи, Телави и Ахмета.

Обновление информации обязательно в случае изменений, связанных с виноградником – покупка, продажа, аренда, передача в подарок, посадка или выкорчевывание. Регистрация всех виноградников, засаженных белыми и красными сортами винограда, является обязательной.

Национальный кадастр виноградников Грузии создан для содействия повышению качества грузинского вина и конкурентоспособности на мировом винном рынке, а также облегчения процесса проведения Ртвели.

В ходе "Ртвели 2020" в Грузии собрано и переработано более 280 тысяч тонн винограда. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.

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