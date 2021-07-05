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Министерство финансов Грузии

Экономический рост Грузии привел к изменениям в госбюджете: на что пойдут деньги

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1981)
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Согласно оптимистическому сценарию, вероятность которого велика, экономический рост достигнет 10,2%, считает глава Минфина

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. С учетом показателей за май и июнь, прогноз реального экономического роста на 2021 год вырос с 6,5% до 7,7%, а номинальный показатель ВВП - до 57,2 миллиарда лари, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.

Министр представил проект поправок в бюджет на текущий год.

Один из домов в историческом центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"С апреля в экономике идет довольно быстрый процесс восстановления, и это отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений, рост оборота предприятий. В апреле экономический рост составил 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Соответственно, в повестке дня встал вопрос принятия поправок в проект госбюджета", - сказал Хуцишвили журналистам.

Изменения осуществляются в основном по трем направлениям: сокращение дефицита бюджета, содействие восстановлению экономики, что подразумевает ускорение инфраструктурных проектов, финансирование сельского хозяйства и появление новых программ в производственном секторе экономики, а третье направление - управление COVID-19.

Согласно подготовленным поправкам, показатели бюджетного дефицита сокращаются с 7,5% до 6,9%, а показатель государственного долга от 60% до 54,6% ВВП.

Экономический рост Грузии за май и пять месяцев 2021 года
Экономический рост Грузии за май и пять месяцев 2021 года

"Согласно оптимистическому сценарию, вероятность которого велика, экономический рост достигнет 10,2%, а в номинальном выражении - 58,8 млрд лари. При этом будет сокращаться дефицит бюджета и отношение долга к ВВП. В частности, дефицит бюджета составит 6,2% ВВП, а государственный долг - 53,1% ВВП ", - сказал Хуцишвили.

Что планируется изменить в бюджете на 2021 год

По словам главы Минфина, учитывая, что первоначальный бюджет на 2021 год был в основном ориентирован на финансирование антикризисных мер, предлагаемые изменения предусматривают увеличение финансирования программ, направленных на восстановление экономики.

Согласно поправкам к бюджету 2021 года, доходы государственного бюджета увеличатся примерно на 1,2 миллиарда лари, а налоги - на 1,1 миллиард лари.

  • Расходы здравоохранения на борьбу с COVID-19 планируется увеличить на 446 миллионов лари;
  • Социальную помощь детям планируется удвоить, на это выделят 75 миллионов лари;
  • На обеспечение домами вынужденных переселенцев выделят дополнительно 35 миллионов лари;
  • Финансирование программ поддержки сельского хозяйства увеличится на 177 миллионов лари;
  • На поддержку производственного сектора экономики – 55 миллионов лари;
  • На улучшение муниципальной инфраструктуры - 220 миллионов лари;
  • Финансирование образования увеличится на 40 миллионов лари, финансирование спорта - на 30 миллионов лари;
  • На реализацию начавшихся проектов министерства обороны предусмотрено дополнительно 30 миллионов лари.

По словам министра финансов, проект будет внесен в парламент Грузии завтра, где правительство и депутаты проведут детальное обсуждение каждого направления.

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Темы:
Экономика Грузии (1981)
Теги:
Бюджет Грузии, Экономика, Грузия

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