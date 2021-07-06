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Черешня

В Грузии увеличивают производство черешни

© photo: Sputnik / Lernik Azizyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (248)
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Sputnik Грузия
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В регионе Шида Картли, который славится своими яблоками, в рамках программы "Посади будущее" фермеры стали активно закладывать и черешневые сады

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Новые черешневые сады в рамка госпрограммы "Посади будущее" разбиты на площади более 200 гектаров в регионе Шида Картли на востоке Грузии, сообщает Минсельхоз страны.

Программа "Посади будущее" началась в марте 2015 года и является частью государственной программы "Льготный агрокредит". Она предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.

Ягода голубика
photo : Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia / FB
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С момента начала программы по всей стране разбиты новые многолетние сады на площади 12,9 тысячи гектаров. В общей сложности софинансирование правительства превышает 81,1 миллиона лари (примерно 25,7 миллиона долларов).

"В программе принимают участие многие фермеры, и с каждым годом она становится все более популярной. В этом году фермеры проявляют особую активность. В планах более семи тысяч контрактов, что является беспрецедентно большим числом. Сад компании "Чери.джи" построен с использованием современных технологий и, к большой радости, у них есть ирригационные системы грузинского производства, а также местные градовые конструкции, бетонные столбы, которые производятся в Грузии в последние годы", – сказал глава Минсельхоза Леван Давиташвили.

Министр сельского хозяйства вместе с губернатором Шида Картли Валерианом Мчедлидзе осмотрели новый черешневый сад черешни в селе Меджврисхеви в Горийском муниципалитете.

Сад компании "Чери.джи" занимает 11 гектаров. Софинансирование Агентства развития села составило 112 тысяч лари (35,5 тысячи долларов). На строительство колодца компания получила финансирование в 18 тысяч лари (5,7 тысячи долларов).

"Чери.джи" – бенефициар программы льготного агрокредитования. Сумма кредита для разведения сада превышает 1,5 миллиона лари (474 тысячи долларов). 

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (248)
Теги:
Сельское хозяйство, Шида Картли, Грузия

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