10:19 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на вторник – 3,1518 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1057)
2901
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251835788.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210706/252221509/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0075 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 июля в размере 3,1518 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0075 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 6 июля
Кросс-курс основных валют на 6 июля

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1057)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться