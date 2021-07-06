Курс лари на вторник – 3,1518 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0075 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 июля в размере 3,1518 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0075 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 6 июля

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