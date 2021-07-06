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Лондонская фондовая биржа

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

© AFP / HENRY NICHOLLS
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1982)
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Стоимость ценных бумаг правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла в цене на 0,26% и составила 102,21 с доходностью 2,26%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,13%, торги закрылись с доходностью 2,75% по цене 106,45 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,72 пункта с доходностью 5,42%, за неделю цена повысилась на 0,38%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,17% до 101,12, доходность составила 3,82%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась за неделю на 7,46% и составила 14,4 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 350 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,26-14,64 фунта за акцию.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 1,6% и составила 6,98 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 405 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,78-7,29 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене за неделю на 3,91% до 11,68 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 136 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,08-11,92 фунта за акцию.

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Темы:
Экономика Грузии (1982)
Теги:
TBC Bank, Национальный банк Грузии, еврооблигации, Лондон, Грузия

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