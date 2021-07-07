09:38 07 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7289
  • 100 RUB4.2874
  • USD3.1478
Поиск
Обменный пункт в старом городе

Курс лари на среду – 3,1478 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1058)
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0d/251714255.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210707/252235896/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 июля в размере 3,1478 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 7 июля
Кросс-курс основных валют на 7 июля

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1058)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео
Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться