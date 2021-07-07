Новая коллекционная монета Нацбанка Грузии поступила в продажу

Всего выпущено 1,5 тысячи серебряных монет, и первую неделю они будут продаваться с ограничением – одна монета в одни руки

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Нацбанк Грузии начал продажу новой коллекционной монеты, посвященной 100-летию Конституции Грузии.

Первая Конституция Грузии была принята 21 февраля 1921 года и теперь в память о столетнем юбилее Национальный банк представил новую монету, которую коллекционеры смогут приобрести со среды на сайте онлайн-магазина Нацбанка, а с 9 июля – в кассовом центре. Монеты до 15 июля будут продаваться с ограничением – одна монета в одни руки.

Всего выпущено 1,5 тысячи серебряных монет весом 15,5 грамма, цена каждой – 95 лари, номинал – 5 лари.

На аверсе в центральной части расположена главная композиция – переплетенные буквы грузинского алфавита "ს", "დ" и "რ". Это первые буквы грузинского названия Первой грузинской республики – Грузинская демократическая республика.

Под вензелем расположен аналог орнамента, который украшает первую и последнюю страницу оригинального текста первой Конституции Грузии. Также на аверсе монеты есть надписи на английском языке GEORGIAN CONSTITUTION и GEORGIA, а также их перевод на грузинском языке и дата 1921-2021.

На реверсе монеты изображена композиция из ромбов, на которых написаны важные слова из Конституции и надпись 5 лари.

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