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Одобрено слияние двух коммерческих банков Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1983)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210707/252235962/Odobreno-sliyanie-dvukh-kommercheskikh-bankov-Gruzii.html

Слияние банков произошло за счет покупки Credo Bank-ом 100% акций Finсa Bank Georgia, стоимость сделки не разглашается

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии одобрил слияние двух коммерческих банков страны, специализирующихся на кредитовании - Credo Bank и Finсa Bank Georgia.

Слияние банков произошло за счет покупки Credo Bank-ом 100% акций Finсa Bank Georgia.

Банковские терминалы быстрой оплаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно законодательству Грузии, рынок кредитного продукта до 100 тысяч лари и более требует одобрения Нацбанка Грузии, который проверяет отсутствие признаков монополии рынка и угрозы конкурентоспособности коммерческого банковского сектора.

При этом исходя из коммерческой тайны, стоимость сделки Национальный банк Грузии не называет.

Finсa Bank Georgia является частью международной финансовой корпорации FINCA Impact Finance. Он появился в Грузии в 1998 году и до 2013 года функционировал как микрофинансовая организация. В 2013 году компания получила лицензию на банковскую деятельность. У банка более 100 тысяч клиентов по всей стране.

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Что касается купившего его Credo Bank, то он был основан в 1997 году международной организацией World Vision как проект помощи малому бизнесу. В 2012 году сменил пользователя и оказался в руках Access Holding – группы частных и государственных инвесторов и функционировал как микрофинансовая организация до 2017 года. Банковскую лицензию компания получила в 2017 году. Число клиентов по всей стране на конец 2020 составляло 383, 8 тысяч.

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Темы:
Экономика Грузии (1983)
Теги:
Коммерческие банки, Национальный банк Грузии, Грузия

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