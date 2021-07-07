09:38 07 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7289
  • 100 RUB4.2874
  • USD3.1478
Поиск
Хлеб в уличном киоске на рынке

Хлеб в Грузии может подорожать в ближайшие дни – Союз хлебопеков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
7201
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/07/252235994.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210707/252235995/Khleb-v-Gruzii-mozhet-podorozhat-v-blizhayshie-dni---Soyuz-khlebopekov.html

Согласно госпрограмме, для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Часть хлебозаводов Грузии поднимут цену на хлеб примерно на 10 тетри в ближайшие дни, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.

В Грузии закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая удерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года. Если бы не субсидирование, то буханка белого хлеба подорожала бы на 0,15-0,2 лари. Сегодня самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 0,8 лари.

"Хлебопекарни удерживают цены на хлеб как могут. Но в условиях подорожания таких продуктов, как подсолнечное масло, соли, дрожжей, упаковочных материалов. Впрочем, как и тарифы на электроэнергию и газ. Поэтому себестоимость хлеба повысилась. Чтобы это компенсировать, в ближайшие дни цена на некоторые ассортименты хлеба повысится максимум на 10 тетри", – сообщил Долидзе Sputnik Грузия.

Завершение программы субсидирования муки Долидзе считает логичным.

Уборка урожая зерновых в Гродненской области
© photo: Sputnik / Egor Eremov
Подорожание зерна из России вынуждает мукомолов Грузии искать альтернативу

"Субсидирование закончилось, потому что оно не может продолжаться вечно. Эта была своевременная инъекция, и она свою функцию выполнила. Субсидировали муку, так как она сильно подорожала на мировых рынках. Теперь стоимость муки стабилизировалась. И в связи с новым урожаем пшеницы, который в странах=экспортерах хороший, мука подешевела", – сказал Долидзе.

Власти субсидировали пшеничную муку первого сорта в течение 4 месяцев до 31 марта. Субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10, а потом 15 лари. Позже субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари.

Согласно программе, для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (16,8 доллара). То есть субсидирование получали те мелькомбинаты, которые по 53 лари за мешок продавали муку первой категории хлебозаводам.

Уборка урожая зерновых
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
Дефицита хлеба не будет: грузинская компания закупила тысячи тонн зерна

По словам Долидзе, сделать так, чтобы продукт первой необходимости не дорожал, можно, если снизить НДС на пищевые продукты.

"Например, в Азербайджане вообще сняли НДС, а у нас он 18%. Если бы его снизили на пищевые продукты, то стоимость хлеба удалось бы удержать. Я несколько раз этот вопрос поднимал, но никто его не рассматривал", – отметил Долидзе.

По его словам, в стране тяжелая экономическая ситуация, поэтому пока этот вопрос не популярен.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Хлеб, цены, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео
Полицию закидали петардами и дымовыми шашками в Тбилиси - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться