Хлеб в Грузии может подорожать в ближайшие дни – Союз хлебопеков

Согласно госпрограмме, для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Часть хлебозаводов Грузии поднимут цену на хлеб примерно на 10 тетри в ближайшие дни, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.

В Грузии закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая удерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года. Если бы не субсидирование, то буханка белого хлеба подорожала бы на 0,15-0,2 лари. Сегодня самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 0,8 лари.

"Хлебопекарни удерживают цены на хлеб как могут. Но в условиях подорожания таких продуктов, как подсолнечное масло, соли, дрожжей, упаковочных материалов. Впрочем, как и тарифы на электроэнергию и газ. Поэтому себестоимость хлеба повысилась. Чтобы это компенсировать, в ближайшие дни цена на некоторые ассортименты хлеба повысится максимум на 10 тетри", – сообщил Долидзе Sputnik Грузия.

Завершение программы субсидирования муки Долидзе считает логичным.

"Субсидирование закончилось, потому что оно не может продолжаться вечно. Эта была своевременная инъекция, и она свою функцию выполнила. Субсидировали муку, так как она сильно подорожала на мировых рынках. Теперь стоимость муки стабилизировалась. И в связи с новым урожаем пшеницы, который в странах=экспортерах хороший, мука подешевела", – сказал Долидзе.

Власти субсидировали пшеничную муку первого сорта в течение 4 месяцев до 31 марта. Субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10, а потом 15 лари. Позже субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари.

Согласно программе, для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (16,8 доллара). То есть субсидирование получали те мелькомбинаты, которые по 53 лари за мешок продавали муку первой категории хлебозаводам.

По словам Долидзе, сделать так, чтобы продукт первой необходимости не дорожал, можно, если снизить НДС на пищевые продукты.

"Например, в Азербайджане вообще сняли НДС, а у нас он 18%. Если бы его снизили на пищевые продукты, то стоимость хлеба удалось бы удержать. Я несколько раз этот вопрос поднимал, но никто его не рассматривал", – отметил Долидзе.

По его словам, в стране тяжелая экономическая ситуация, поэтому пока этот вопрос не популярен.

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