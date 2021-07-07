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Представительство ЕС в Грузии

Грузия получит дополнительную помощь от ЕС

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
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В рамках программы помощи странам Восточного партнерства Грузия получит 3,9 миллиарда евро - 1,715 миллиарда в виде гранта, а остальное кредитом

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия на улучшение экономического положения в стране получит 3,9 из 17 миллиардов евро, выделенных ЕС для стран Восточного партнерства, заявил на пресс-конференции в Тбилиси Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Мы готовы мобилизовать 17 миллиардов евро для стран Восточного партнерства, из которых 2,3 миллиарда будет грант, а остальное в виде проектов и инвестиций, для которых мы привлекли средства у международных финансовых институтов – Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Наша цель помочь странам улучшить экономическое и социальное положение", - сказал Вархей.

Международный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Грузия рассчитывает на новую программу помощи от МВФ

В свою очередь, Ираклий Гарибашвили отметил, что из 3,9 миллиарда евро, выделенных в рамках этой программы для Грузии, 1,715 миллиарда - грант, остальное - кредиты.

Об утверждении нового пакета помощи странам Восточного партнерства стало известно 2 июля.

Среди программ помощи, предлагаемой ЕС странам Восточного партнерства, - дополнительная поддержка 500 000 малых и средних предприятий, строительство или модернизация 3 000 км приоритетных автомобильных и железных дорог в соответствии со стандартами ЕС, борьба с гибридными и киберугрозами, борьба с коррупцией, сокращение потребления энергии и так далее. 

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Теги:
Финансирование, Евросоюз, Грузия

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