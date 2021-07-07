Забастовка горняков на западе Грузии – добыча угля в Ткибули парализована

Повышения зарплат на этот раз требуют не шахтеры, добывающие уголь, а те, кто обеспечивает его вывоз из шахт. Они считают, что их зарплата не должна настолько отличаться от зарплат тех, кто работает под землей

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Добыча угля на обеих шахтах Миндели и Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети) приостановлена с 3 июля - 400 рабочих объявили забастовку, заявил президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе в интервью Sputnik.

Работники шахты требуют повышения заработной платы на 300 лари (95,5 доллара) и выступают против бонусной системы, по которой надбавка к зарплате, по их словам, не превышает 30-40 лари (примерно 9,5-13 долларов). В свою очередь, в горнодобывающей компании "Сакнахшири" требования рабочих считают необоснованными, поскольку для них уже разработана бонусная система.

"Забастовка началась с инициативы 400 человек, которые не добывают уголь, но обеспечивают его вывоз на поверхность. Из-за этого обе шахты парализованы, и добывать уголь нет смысла, пока не будет решен вопрос с его вывозом", - сказал Долаберидзе.

Профсоюзный лидер отметил, что те шахтеры, кто непосредственно добывает уголь, не требуют повышения зарплат, так как у них оплата труда вдвое больше, чем у бастующих.

У бастующих зарплата от 450-800 лари (144-255 долларов), а горняков, добывающих уголь, доходит до 1300 лари (414 долларов).

В последний раз зарплату работникам компания "Сакнахшири" повысила в прошлом году на 20-30%. По словам Долаберидзе, сейчас компания уверяет что у нее не осталось денежных ресурсов, потому что мощность производства уже не та.

"В компании заявляют, что не могут платить больше, так как доходы компании этого не позволяют и она несет убытки. Пересмотреть вопрос администрация сможет в случае, если добыча угля составит 30 тысяч тонн в месяц. Сейчас горняки добывают 20-22 тысячи тонн", - сказал Долаберидзе.

В самой компании уверяют, что на шахте действует система бонусов, которая позволяет шахтерам получать надбавку более 300 лари.

Рабочие против этой бонусной системы и требуют фиксированного повышения.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.

В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.

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