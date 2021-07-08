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Курс лари на четверг – 3,1370 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Курс лари к рублю на сегодня в Грузии (24)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0108 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 июля в размере 3,1370 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0108 лари по отношению к доллару.

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Темы:
Курс лари к рублю на сегодня в Грузии (24)
Теги:
Национальный банк Грузии, Рубль, Доллар, Лари, валютный курс, Грузия

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