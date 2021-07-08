Национальный банк Грузии создает Кредитный реестр

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Коммерческие банки и кредитные организации должны будут каждый месяц передавать данные Национальному банку Грузии для Кредитного реестра, говорится в указе президента Национального банка Кобы Гвенетадзе.

Целью Кредитного реестра является содействие эффективному осуществлению надзорных функций Национального банка.

В частности, согласно документу, реестр позволит оценивать риски в кредитных организациях на индивидуальном и консолидированном уровнях.

Кроме того, реестр позволит проводить мониторинг динамики кредитных портфелей, контролировать кредитные организации с точки зрения нормативно-правовой базы и улучшит процесс анализа кредитного риска за счет увеличения доступности данных.

Как говорится в приказе, Кредитный реестр позволит предоставлять периодическую статистическую информацию Международному валютному фонду и другим международным финансовым организациям.

Также целью Кредитного реестра является облегчение бремени отчетности для коммерческих банков и других кредитных организаций, участвующих в Кредитном реестре, путем предоставления им возможности отсылать обязательную отчетность эффективным и простым способом.

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