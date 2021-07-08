Воздушное сообщение Грузии восстанавливается быстрыми темпами

На рынке Грузии после того, как страна открыла свое небо, уже оперируют 38 авиакомпаний. Они летают по 72 направлениям в 27 стран

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Динамика восстановления воздушного сообщения в Грузии быстрыми темпами возвращается к отметке 2019 года, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации.

По информации агентства, по данным на июль текущего года, на грузинском авиационном рынке уже оперирует 38 авиакомпаний, которые летают по 72 направлениям в 27 стран.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, восстановлено 74% авиарейсов (375-395 частот в неделю) и 72% - авианаправлений.

Темпом роста особо выделяется Батумский международный аэропорт, который уже обслуживает на 21% рейсов больше (110-115 частот в неделю), чем в июле 2019 года.

Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля, установив определенные правила въезда в страну.

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