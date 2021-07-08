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Пассажирский самолет садится в батумском аэропорту

Воздушное сообщение Грузии восстанавливается быстрыми темпами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1986)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210708/252252748/Vozdushnoe-soobschenie-Gruzii-vosstanavlivaetsya-bystrymi-tempami.html

На рынке Грузии после того, как страна открыла свое небо, уже оперируют 38 авиакомпаний. Они летают по 72 направлениям в 27 стран

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Динамика восстановления воздушного сообщения в Грузии быстрыми темпами возвращается к отметке 2019 года, говорится в сообщении на сайте Агентства гражданской авиации.

По информации агентства, по данным на июль текущего года, на грузинском авиационном рынке уже оперирует 38 авиакомпаний, которые летают по 72 направлениям в 27 стран.

Cамолет авиакомпании Gulf Air
photo: Gulf Air / FB
Бахрейнская авиакомпания Gulf Air возвращается на грузинский авиарынок

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, восстановлено 74% авиарейсов (375-395 частот в неделю) и 72% - авианаправлений.

Темпом роста особо выделяется Батумский международный аэропорт, который уже обслуживает на 21% рейсов больше (110-115 частот в неделю), чем в июле 2019 года.

Регулярное авиасообщение, которое из-за пандемии коронавируса было приостановлено в марте 2020 года, Грузия восстановила с 1 февраля, установив определенные правила въезда в страну. 

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Темы:
Экономика Грузии (1986)
Теги:
авиасообщение, Грузия

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