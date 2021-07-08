На востоке Грузии открылся участок объездной дороги Гурджаани

На инфраструктуру и строительство новых автодорог в регионе Кахети правительство планирует потратить 2 миллиарда лари

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Завершилось строительство 15,5-километрового участка дороги Бакурцихе-Телави-Ахмета (объездная дорога Гурджаани) в регионе Кахети на востоке Грузии.

Новая объездная дорога разгрузит Гурджаани от интенсивного движения и сократит время пути вдвое. Проект реализован при поддержке Всемирного банка, и его стоимость 38 миллионов лари (12,2 миллиона долларов).

На церемонии открытия объездной дороги присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, представитель Всемирного банка в Грузии и представители местных властей.

Объездная дорога Гурджаани соединяет автомобильную дорогу внутригосударственного значения Бакурцихе-Телави-Ахмета с дорогой международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. По новой дороге транспортным средствам, движущимся в направлении Гурджаани-Бакурцихе, больше не нужно будет проезжать через город Гурджаани и шесть деревень Гурджаанского муниципалитета (Бакурцихе, Колаги, Дзиркок, Чандари, Веджин и Чумлаки).

По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, новый участок важен для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности дорожного движения.

Развитие дорожной инфраструктуры в Кахети

По словам премьера, на инфраструктуру и строительство новых автодорог в регионе Кахети правительство планирует потратить 2 миллиарда лари (637 миллионов долларов).

Уже объявлен международный тендер на строительство объездной дороги Бакурцихе-Цнори в регионе Кахети при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Согласно проекту, будет построена двухполосная асфальтированная дорога протяженностью 16,6 км и шесть мостов. Этот участок является частью одной из главных дорог Кахетии (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.

Со стороны Алазанской долины будет построена новая объездная дорога, которая соединит международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи-граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой. Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и 6 окрестных деревень (Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари, Сакобо и Цнори). Строительство дороги будет завершено в течение двух лет с момента начала работ.

В рамках строительства новой 85-километровой автомагистрали Кахети Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры уже объявил тендеры на строительство участка Тбилиси-Сагареджо.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали из Тбилиси в Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.

На этом участке будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога, протяженностью 35,2 км, которая отличается высокой интенсивностью движения.

Строительство автомагистрали будет финансироваться из государственного бюджета, а работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.

Тендер объявлен на три лота. Бюджет первого лота составит 74 миллиона лари (почти 23,6 миллиона долларов). Что же касается двух остальных – 576 миллионов лари (почти 183,6 миллиона долларов).

Интенсивность транспортных потоков на участке Тбилиси-Сагареджо значительно возросла, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные села и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. По информации Мининфраструктуры, строительство новой дороги значительно повысит безопасность дорожного движения и значительно сократит время передвижения на этом участке.

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