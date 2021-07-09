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Флаги Евросоюза в центре столицы Грузии

На что потратит Грузия миллиарды евро помощи из Европы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Грузия - ЕС (77)
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Sputnik Грузия
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Часть помощи ЕС получит и малый бизнес в Грузии, что поможет ему увеличить конкурентоспособность, заявила министр

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Помощь Грузии в размере 3,9 миллиарда евро будет потрачена на развитие стратегических отраслей, в том числе на прокладку оптоволоконного и электрического кабелей через Черное море, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Из общей суммы средств, выделенных для Грузии в рамках программы помощи ЕС странам Восточного партнерства, 1,715 миллиарда – грант, остальное – кредиты.

Представительство ЕС в Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия получит дополнительную помощь от ЕС

"Это очень большой объем инвестиций, которые пойдут на самые стратегические отрасли, которые объединены связующим фактором. Это касается цифровых сервисов и оптико-волоконного кабеля, который пройдет по Черному морю, сетей электропередач и кабеля высокого напряжения, который пройдет также по Черному морю, активизации паромного сообщения между портами Грузии и ЕС", – сказала Турнава.

Кроме того, по словам министра, часть помощи получит и малый бизнес в Грузии, что поможет ему увеличить конкурентоспособность. В этом направлении акцент будет сделан на качество продукции и соответствие ее европейским стандартам.

Международный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Грузия рассчитывает на новую программу помощи от МВФ

Об утверждении нового пакета помощи Евросоюза в размере 17 миллиардов евро странам Восточного партнерства стало известно 2 июля.

Среди программ помощи, предлагаемой ЕС странам Восточного партнерства, – дополнительная поддержка полумиллиона малых и средних предприятий, строительство или модернизация трех тысяч километров приоритетных автомобильных и железных дорог в соответствии со стандартами ЕС, борьба с гибридными и киберугрозами, борьба с коррупцией, сокращение потребления энергии и так далее.

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Темы:
Грузия - ЕС (77)
Теги:
Натия Турнава, Экономика, Восточное партнерство, Евросоюз, Грузия

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