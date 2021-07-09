Развитие местного производства и импортозамещение – планы Грузии на ближайшие годы

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Правительство Грузии планирует приложить усилия для поддержания высокого темпа экономического роста, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По словам министра, документ об экономическом развитии на 10 лет охватывает не менее двенадцати основных областей:

структурное улучшение экономики,

развитие внешней торговли,

привлечение инвестиций,

развитие ММСП,

развитие рынка капитала,

реформа госпредприятий,

устойчивое и долгосрочное развитие сектора по добыче полезных ископаемых,

обеспечение устойчивости энергетического сектора,

рост конкурентоспособности транспортного и логистического сектора,

развитие цифровой экономики,

туризма,

развитие экономики, основанной на знаниях и инновациях.

Проект предусматривает перечень показателей, части которых планируется достичь к 2025 году, а остальных – к 2030 году.

"Нашей основной задачей в ближайшей и среднесрочной перспективе будет поддержание стабильно высоких темпов экономического роста, а также стабильной макроэкономической среды", – заявила Турнава.

По ее словам, важно, чтобы выгоды экономического развития затрагивали каждого гражданина страны, что требует развития местного производства, ориентированного на экспорте, продвижения малого и среднего бизнеса, привлечения иностранных инвестиций и постепенной интеграции на единый рынок ЕС.

"Беспрецедентный рост экономики в апреле и мае дает основания полагать, что мы завершим год минимум с 8% ростом. Что означает, что мы полностью обнулим падение в 6,2% в прошлом году, и перейдем на абсолютный рост. А в 2025-2030 годах мы сохраним в среднем 5-5,5% экономический рост, что укрепит наш статус как регионального лидера в плане экономического роста", – подчеркнула Турнава.

Кроме того, министр отметила, что одного экономического роста недостаточно для достижения благополучия. Так как важным вызовом остается борьба с бедностью.

"В 2019 году показатель крайней бедности составил 19%, что вдвое меньше показателей 2007 года, когда экономический рост был почти 13%. Однако этого недостаточно. Из-за пандемии более 180 миллионов человек во всем мире живут за чертой бедности. Мы должны удвоить наши усилия", – сказала Турнава.

Прогнозные показатели экономического роста и бедности в Грузии в 2020-2030 годах

Развитие местного производства и экспорта

Грузия стремится сделать свою продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. Сегодня страна свободно торгует с 46 странами. Это около 30% потребителей в мире.

Власти ведут переговоры с Великобританией, Южной Кореей, странами Персидского залива, Индией и США, чтобы к 2025 году иметь режим свободной торговли с 51 страной, а к 2030 году – как минимум с 57 странами. Это будет 72% населения мира.

"В результате местная грузинская продукция будет глобально высококонкурентной не только на экспортных рынках, но и на внутреннем рынке во многих направлениях, и заменит импортную. В то же время существует высокий потенциал самодостаточности и импортозамещения многих непродовольственных товаров", – заявила Турнава.

В планах увеличить производство стройматериалов, чтобы их доля на местном рынке составила 30 вместо 5%.

По проекту Минэкономики как минимум в ближайшие 5 лет объемы экспорта будут удвоены, а уровень самообеспеченности повысится как минимум на 20%.

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