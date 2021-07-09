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Санаторий Ликани в Боржоми

Раненному в Тбилиси польскому туристу предложили отдых на элитном курорте

© photo: Sputnik / Fred Greenberg
Экономика
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (148)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210709/252265581/Ranennomu-v-Tbilisi-polskomu-turistu-predlozhili-otdykh-na-elitnom-kurorte-.html

Министр экономики Грузии уверена, что инцидент с польским туристом не скажется на посещаемости страны иностранными визитерами

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Раненному в Тбилиси польскому туристу предложили восстановить силы в одной из гостиниц на курорте Ликани (регион Самцхе-Джавахети), заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

По данным прокуратуры, 5 июля обвиняемый без всякой причины напал на гражданина Польши с ножом и нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе в живот. В клинике, куда его доставили, ему была сделана операция. Нападавший задержан и ждет приговора суда в тюрьме.

Министр экономики Грузии Натия Турнава навестила раненного в Тбилиси польского туриста
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Грузия самая безопасная для туристов страна - глава Минэкономики

"В любом большом городе, даже в городах Европы, время от времени случаются такие досадные случаи. Главное, насколько быстро отреагирует государство. Сегодня этот человек чувствует себя хорошо. Мы и "Партнерский фонд" совместно предложили ему курс реабилитации в отеле "Ликани", где он сможет восстановить силы", - сказала Турнава.

По ее словам, индустрия туризма чувствительна к любым происшествиям, поэтому важно своевременное реагирование государства на подобные случаи, что и было сделано.

Нападавшему предъявлено обвинение по статье "Попытка убийства из хулиганских побуждений". Ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы. По версии следствия, обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.

В грузинской оппозиции считают, что этот инцидент негативно скажется на имидже страны и сделает Грузию небезопасной в глазах иностранных визитеров.

В то же время, министр экономики заявила, что инцидент, связанный с польским туристом, является единичным случаем и не отражает существующую картину в стране по отношению к туристам, отметив, что Грузия остается одной из самых привлекательных, безопасных и мирных мест для туристов.

Туризму, чья доля в экономике Грузии до пандемии составляла 10%, был нанесен колоссальный ущерб из-за COVID-19. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. В то время как в 2019 году, до пандемии, число международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

Поэтому власти Грузии возлагают большие надежды на восстановление туристического сектора, который важен для материального благополучия занятых в этой индустрии граждан. 

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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (148)

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