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Производство подсолнечного масла

Мировые цены на продовольствие начали снижение: как это скажется на Грузии

© photo: Sputnik / Alexander Pogotov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1990)
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Индекс FAO уменьшился благодаря снижению цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В июне индекс цен на продовольствие снизился впервые после двенадцати месяцев неуклонного повышения и составил 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)

Организация объясняет это снижением цен на растительные масла, зерновые и, в меньшей степени, на молочную продукцию, которое не смогло компенсировать рост котировок мяса и сахара.

  • Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) отражает ежемесячное движение международных цен корзины продовольственных товаров. Он формируется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, скорректированных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в период 2014–2016 годов.

По словам президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, снижение цен на продовольствие - очень хорошая новость, потому что сегодня львиная доля инфляции в Грузии связана с ростом цен на продукты питания.

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© photo: Sputnik
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"Снижение глобального индекса цен на продовольствие по-прежнему является очень хорошей новостью, потому что сегодня в Грузии, как и в мире, львиная доля инфляции связана с ростом цен на продукты питания, что с экономической точки зрения относится к факторам предложения", - заявил Гвенетадзе журналистам.

Годовая инфляция (июнь 2021 года к июню 2020 года) в Грузии составила 9,9%, при целевом показателе 3%.

По данным Национального банка Грузии, влияние на рост инфляции в стране оказывают повышение цен на мировых сельскохозяйственных рынках и колебания обменного курса лари. Кроме того, по информации регулятора, в глобальном масштабе рост цен на нефть сказывается на топливе, а в результате увеличивает давление на инфляцию в Грузии.

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Темы:
Экономика Грузии (1990)
Теги:
Коба Гвенетадзе, Национальный банк Грузии, продукты питания, цены, FAO, Грузия

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