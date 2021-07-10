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Роспотребнадзор разрешил грузинским производителям поставки вина

Россия остается главным импортером грузинского вина: новая статистика

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (161)
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Sputnik Грузия
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С начала года Грузия вывезла за границу 46,4 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 56 стран на общую сумму 104 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Грузия за полгода экспортировала 46,4 миллиона бутылок вина, из них около 28 миллионов в Россию, говорится в сообщении Национального агентства вина министерства сельского хозяйства Грузии.

"По данным за 6 месяцев 2021 года Грузия экспортировала 46,4 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 56 стран, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", – говорится в сообщении.

Грузинское вино
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Когда доходы Грузии от экспорта вина превысят миллиард долларов

При этом по данным агентства стоимость экспортированной продукции составила 104 миллиона долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

По данным Национального агентства вина, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано порядка 28 миллионов бутылок вина. Рост экспорта в эту страну составил 8%.

По данным ведомства, за отчетный период экспорт бренди составил порядка 16 миллионов бутылок (0,5 литра), а чачи – 398 тысяч. В денежном выражении экспорт бренди составил 30 миллионов долларов, что на 11 % больше по сравнению с январем-апреля прошлого года, а экспорт чачи - 1 миллион долларов, на 64% больше аналогичного периода 2020 года.

Статистика экспорта грузинского вина за январь-июнь 2021 года
Статистика экспорта грузинского вина за январь-июнь 2021 года

В целом за четыре месяца 2021 года в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 170 миллионов долларов, что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (161)
Теги:
Национальное агентство вина, экспорт вина, Грузинское вино, Грузия

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