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Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии

Глава МИД Индии обсуждает вопросы сотрудничества в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210710/252275316/Glava-MID-Indii-obsuzhdaet-voprosy-sotrudnichestva-v-Tbilisi.html

Ииндийский министр отметил, что визит в Грузию – важная миссия для него и что он доволен достигнутыми соглашениями с грузинскими властями

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Первый глава МИД Индии, прибывший с официальным визитом в Грузию, Субраманьям Джайшанкар обсудил с первыми лицами страны вопросы сотрудничества.

Джайншакар прибыл в Грузию 9 июля и уже провел встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Исторический день: мощи Святой Кетеван переданы Грузии навечно

"Этот визит имеет историческое значение. Это первый визит министра иностранных дел Индии в нашу страну. Господин министр прибыл в Тбилиси с большой миссией. Решением премьер-министра Индии Грузии были переданы священные мощи царицы Кетеван, которые были привезены в Грузию самим министром", – сказал Гарибашвили.

При этом, он отметил, что прибытие мощей чрезвычайно важно для Грузии и ее народа.

"Мы верим, что сегодня будет определяющий день для нашего следующего сотрудничества, нашей дружбы между народами и правительствами", - сказал Гарибашвили.

По его словам, на встрече стороны обсуждали сотрудничество как в политической, так и в торгово-экономической сферах. Также стороны затронули вопросы пандемии коронавируса и ее последствий.

В свою очередь глава МИД Индии отметил, что визит в Грузию – важная миссия для него.

"Я первый министр иностранных дел Индии, посетивший Грузию. Я приехал в Грузию с чувством, что у меня особая миссия" - сказал Джайшанкар.

В то же время индийский министр отметил, что он доволен достигнутыми соглашениями с грузинскими властями.

Георгий Гахария и Ашок Гаджапати
FB / Министерство экономики Грузии
Грузия и Индия подписали соглашение "открытое небо"

"У меня были очень хорошие переговоры, обсуждали экономическое сотрудничество, сотрудничество в сфере туризма и торговли. Наши отношения успешны. Договорились продолжить совместную работу по поиску путей развития сотрудничества. Я пригласил главу МИД Грузии в Индию и попросил его приехать в страну с деловой делегацией. Индийскому народу необходимо больше узнать о Грузии, особенно о ее высоких рейтингах и простоте ведения бизнеса", – сказал Джайшанкар.

По словам министра, Индия реализует в Грузии крупные проекты в области энергетики и металлургии, в Грузии большое количество индийских туристов, а также студентов, обучающихся в стране. По его словам, два государства могут развивать сотрудничество по всем направлениям.

Грузия и Индия установили дипломатические отношения 28 сентября 1992 года.

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Теги:
Грузия, Тбилиси, Индия

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