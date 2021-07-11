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Индийский ресторан в столице Грузии

Грузия предложит индийским инвесторам особые условия

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1991)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210711/252275910/Gruziya-predlozhit-indiyskim-investoram-osobye-usloviya.html

Согласно данным Национальной службы статистики, в 2020 году объем инвестиций из Индии составлял 1,8 миллиона долларов, а до пандемии коронавируса в 2019 – 5,9 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия предложит бизнесменам из Индии, желающим вкладывать свои деньги в грузинские предприятия, особые условия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и Ираклий Гарибашвили
photo : press-service of the Government of Georgia
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Находясь в Грузии, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что индийские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в Грузию, особенно в гидроэнергетику, сельское хозяйство и добычу руды.

"Мы поставили новые планы, цели, как еще более разумно использовать местоположение Грузии и как делать интересные предложения индийским инвесторам. Хочу также отметить, что в нашей стране уже есть серьезные инвесторы из Индии, которые вложили в Грузию несколько сотен миллионов долларов. Конечно, мы приветствуем их приезд в нашу страну и предлагаем им еще более интересные условия", – сказал Гарибашвили.

Согласно данным Национальной службы статистики, в 2020 году объем инвестиций из Индии составлял 1,8 миллиона долларов, а до пандемии коронавируса в 2019 – 5,9 миллиона долларов.

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Темы:
Экономика Грузии (1991)
Теги:
Индия, Грузия

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