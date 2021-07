Грузия предложит индийским инвесторам особые условия

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Грузия предложит бизнесменам из Индии, желающим вкладывать свои деньги в грузинские предприятия, особые условия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

photo : press-service of the Government of Georgia