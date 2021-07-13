Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Стоимость ценных бумаг правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю в основном повысилась

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась в цене на 0,07% и составила 102,17 с доходностью 2,27%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,2%, торги закрылись с доходностью 2,64% по цене 106,62 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,9 пункта с доходностью 5,34%, за неделю цена повысилась на 0,23%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,24% до 101,44, доходность составила 3,76%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже повысилась за неделю на 0,83% и составила 14,52 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 160 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,72-14,62 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 2,58% и составила 6,8 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 207 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,65-7,2 фунта.

Акции TBC Bank снизились в цене за неделю на 2,74% до 11,36 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 106 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,22-12,12 фунта за акцию.

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