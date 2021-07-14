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Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии достопримечательности Грузии

Выставка достижений аграрных наук впервые пройдет в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (251)
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Цель проекта – представить науку как часть повседневной жизни всех слоев общества и популяризировать ее в обществе

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Выставка аграрных наук "Календарь науки - 2021" впервые пройдет в Грузии 17 сентября в Цхалтубо (регион Имерети).

В целях популяризации науки впервые в Грузии будет проведена Национальная выставка аграрных наук, инноваций и технологий, которая предоставит возможность познакомиться с последними научными достижениями.

Фермеры в Кахети
© photo: Sputnik / STRINGER
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Цель выставки – популяризация этих направлений, а также заинтересовать молодежь научными проектами. Примечательно, что выставка в области сельскохозяйственных наук включает масштабную научно-исследовательскую деятельность.

Мероприятие будет включать в себя презентации академических публикаций и научных работ, выставки экспонатов, посвященных биоразнообразию, инновационных продуктов и технологий, включая сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, защиту окружающей среды и биобезопасность, будут представлены и адаптированы новые климатические условия.

Слоган проекта – Undique scientia est (наука повсюду). Его цель – представить науку как часть повседневной жизни всех слоев общества и популяризировать ее в обществе. В рамках проекта в течение года по всей Грузии проводится ряд образовательных и познавательных мероприятий.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (251)
Теги:
Сельское хозяйство, выставка, наука, Грузия

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