Экспорт из Грузии вырос на четверть с начала года – новые данные статистики

В первом полугодии 2021 года экспорт из Грузии вырос на 25,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-июне 2021 года вырос на 21,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6 212,1 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4 324,6 миллиона долларов, что на 19,5% больше по сравнению с январем-июнем 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2021 года

Грузинскую продукцию в январе-июне 2021 года вывезли на сумму 1 887,5 миллиона долларов, что на 25,5% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

За отчетный период отрицательный внешнеторговый торговый баланс Грузии составил 2 437,2 миллиона долларов, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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