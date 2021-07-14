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Остров Сахалин. Реликтовый лес на подъеме к останцу Лягушка.

В Грузии за полгода совершено более четырех тысяч экологических нарушений

© photo: Sputnik
Экономика
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Темы:
Экология в Грузии (193)
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Из 4 175 правонарушений, выявленных департаментом экологического надзора министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии за первое полугодие, 223 содержали признаки уголовного преступления

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. За первое полугодие сотрудники департамента экологического надзора министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили 4 175 экологических правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

Из общего числа нарушений 223 содержат признаки уголовного преступления. Материалы переданы следственным органам.

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© photo: Sputnik / Constantin Chalabov
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Большинство - 1824 факта, относятся к незаконному лесопользованию, из них 816 - нарушения лесного законодательства, 671 - незаконная транспортировка древесины, 337 - нарушение технических регламентов лесопилок, выявлено 60 незарегистрированных лесопилок.

По информации ведомства, сотрудники департамента также выявили 751 нарушение Кодекса управления отходами - это 559 нарушений законодательства об атмосферном воздухе, 301 нарушение разрешений и несанкционированной деятельности, 275 нарушений законов о рыболовстве и охоте, 201 нарушение по добыче полезных ископаемых, 58 нарушений земельного и 106 нарушений водного законодательства.

Что касается географии нарушений, то на первом месте Аджария и Гурия - выявлено 922 экологических нарушения, 733 факта выявлено в Кахети, 712 на территории Западного регионального департамента, 443 в Самегрело - Земо Сванети, 425 на территории Восточного регионального департамента, 375 - в Квемо Картли, 313 - в Самцхе-Джавахети.

Что касается столицы, то с 1 января по 30 июня 2021 года в Тбилиси сотрудниками департамента экологического надзора выявлено 222 экологических правонарушения; шесть из них содержат признаки уголовного преступления.

На горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства (153) за шесть месяцев поступило 1305 сообщений о предполагаемых экологических нарушениях. 

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Темы:
Экология в Грузии (193)
Теги:
Кодекс административных правонарушений, Экология, Грузия

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