Казахский лоукостер будет летать в Кутаиси из Шымкента

Шымкент - четвертый город Казахстана после Актау, Атырау и Нур-Султана, откуда FlyArystan летает в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Низкобюджетная казахская авиакомпания FlyArystan, оперирующая в Кутаисском международном аэропорту, добавляет еще одно направление полетов - Шымкент–Кутаиси–Шымкент, об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Шымкент четвертый город, помимо Актау, Атырау и Нур-Султана, откуда казахская авиакомпания будет осуществлять рейсы. Полеты по данному маршруту компания будет выполнять дважды в неделю, приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.

В Объединении аэропортов Грузии надеются, что новое направление из Казахстана будет востребовано, как и три предыдущих.

FlyArystan - первая казахстанская бюджетная авиакомпания, созданная в 2018 году и являющаяся дочерней компанией AIR ASTANA. В эксплуатации компании находятся в основном самолеты типа AIRBUS A320.

С 1 марта упрощены процедуры въезда в Грузию воздушным путем граждан Казахстана. Они могут пересечь границу Грузии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Граждане любой страны могут въехать в Грузию воздушным путем при наличии документа, свидетельствующего о прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Гражданам Грузии же, чтобы попасть в Казахстан, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, даже при наличии сертификата о вакцинации.

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