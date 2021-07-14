18:26 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Самолет авиакомпании FlyArystan

Казахский лоукостер будет летать в Кутаиси из Шымкента

photo : FlyArystan / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1997)
23 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/02/251632546.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210714/252319078/Kazakhskiy-loukoster-budet-letat-v-Kutaisi-iz-Shymkenta.html

Шымкент - четвертый город Казахстана после Актау, Атырау и Нур-Султана, откуда FlyArystan летает в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Низкобюджетная казахская авиакомпания FlyArystan, оперирующая в Кутаисском международном аэропорту, добавляет еще одно направление полетов - Шымкент–Кутаиси–Шымкент, об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Шымкент четвертый город, помимо Актау, Атырау и Нур-Султана, откуда казахская авиакомпания будет осуществлять рейсы. Полеты по данному маршруту компания будет выполнять дважды в неделю, приобрести билеты можно на сайте авиаперевозчика.

Пассажирский самолет садится в батумском аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Воздушное сообщение Грузии восстанавливается быстрыми темпами

В Объединении аэропортов Грузии надеются, что новое направление из Казахстана будет востребовано, как и три предыдущих.

FlyArystan - первая казахстанская бюджетная авиакомпания, созданная в 2018 году и являющаяся дочерней компанией AIR ASTANA. В эксплуатации компании находятся в основном самолеты типа AIRBUS A320.

С 1 марта упрощены процедуры въезда в Грузию воздушным путем граждан Казахстана. Они могут пересечь границу Грузии при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Граждане любой страны могут въехать в Грузию воздушным путем при наличии документа, свидетельствующего о прохождении полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Гражданам Грузии же, чтобы попасть в Казахстан, необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, даже при наличии сертификата о вакцинации. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1997)
Теги:
Кутаиси, Казахстан, авиасообщение, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться