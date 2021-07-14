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Флаги Грузии и Евросоюза на площади Европы

Грузия может потерять миллионы евро помощи от ЕС - Минфин назвал точную сумму

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1999)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210714/252320025/Minfin-Gruzii-Iz-za-naznacheniya-sudey-Gruziya-mozhet-lishitsya-75-millionov-evro.html

Правительство Грузии уже заложило макрофинансовую помощь ЕС в бюджет, и если страна не получит 75 миллионов евро, это будет серьезным ударом, считают в Минфине

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Бюджет Грузии может не досчитаться 75 миллионов евро, если ЕС откажет в помощи стране из-за назначения судей, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе журналистам.

В среду пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявил, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решения о макрофинансовой помощи Грузии со стороны Евросоюза.

Флаги ЕС на фоне здания Еврокомиссии в Брюсселе
© AFP / EMMANUEL DUNAND
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"В бюджете уже учтено 75 миллионов евро, основная часть этой суммы - это кредит, однако время поступления этих средств не указано. Гранты ЕС поступают обычно во второй половине года, в последнем квартале", - сказал Какауридзе.

По его словам, говорить, что Грузия лишилась окончательно этих средств, пока рано, однако для бюджета Грузии такая потеря нежелательна.

"Пока эксперты Евросоюза должны оценить конкретные мероприятия, которые были осуществлены в судебной системе, и после этого мы сможем дать точную оценку… Для нас нежелательно, чтобы эти деньги не были перечислены, так как они учтены в доходной части бюджета", - сказал Какауридзе.

Долг Грузии ЕС составляет 133 миллиона евро. 

Парламент Грузии поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции 12 июля. Список из девяти кандидатов в судьи Высший совет юстиции представил в конце июня. Слушание кандидатов в судьи проходило на фоне протеста оппозиции и призывов международных организаций отложить назначение до осуществления судебной реформы.

Отдельно Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в своем промежуточном отчете выразило озабоченность по поводу справедливости и равенства процесса выдвижения кандидатов и призвало осуществить важную реформу.

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Темы:
Экономика Грузии (1999)
Теги:
Евросоюз, Минфин Грузии, Грузия

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