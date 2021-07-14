Добыча угля в Ткибули восстановлена - шахтеры прекратили забастовку

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Добыча угля на обеих шахтах - Миндели и Дзидзигури в Ткибули (Западная Грузия) восстановлена - на 11-й день горняки прекратили забастовку, говорится в сообщении на сайте горнодобывающей компании "Сакнахшири".

С требованием повышения заработной платы на 300 лари (95,5 доллара) около 400 работников шахт 3 июля объявили забастовку. Они выступали против бонусной системы, по которой надбавка к зарплате, по их словам, не превышает 30-40 лари (примерно 9,5-13 долларов), и требовали фиксированной надбавки к зарплате. В компании "Сакнахшири" же требования рабочих считали необоснованными.

"Все вопросы, связанные с заработной платой, будут рассмотрены на рабочей встрече консультационного совета, а до этого рабочие прекращают забастовку", - заявили в компании.

В забастовке участвовали шахтеры, которые не добывают уголь, но обеспечивают его вывоз на поверхность. Из-за этого обе шахты в Ткибули были парализованы, и добывать уголь не было смысла до решения вопроса с его вывозом.

Ранее президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе заявил в интервью Sputnik, что те шахтеры, которые непосредственно добывает уголь, не требуют повышения зарплат, так как у них оплата труда вдвое больше, чем у бастующих.

У бастующих зарплата от 450-800 лари (144-255 долларов), а у горняков, добывающих уголь, доходит до 1300 лари (414 долларов).

В последний раз зарплату работникам компания "Сакнахшири" повысила в прошлом году на 20-30%. По словам Долаберидзе, на данном этапе у компании нет денежных ресурсов, потому что мощность производства уже не та. Горняки добывают 20-22 тысячи тонн в месяц, а для пересмотра оплаты труда производственную мощность нужно поднять до 30 тысяч тонн в месяц.

В самой компании уверяют, что на шахте действует система бонусов, которая позволяет шахтерам получать надбавку более 300 лари. Рабочие против этой бонусной системы и требуют фиксированного повышения.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.

В компании "Сакнахшири" работает 1250 человек. Около 600 из них работают под землей на добыче угля.