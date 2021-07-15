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Курс лари на четверг – 3,1430 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1060)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 июля в размере 3,1430 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0026 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 15 июля
Кросс-курс основных валют на 15 июля

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1060)
Теги:
Национальный банк Грузии, Доллар, Грузия, Рубль, Лари, валютный курс, Курс доллара

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