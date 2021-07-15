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Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний

Названа дата принятия изменений в госбюджет-2021 парламентом Грузии

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Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2000)
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Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета, заявил депутат

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Изменения в государственный бюджет Грузии на 2021 год будут рассмотрены на пленарном заседании парламента в рамках внеочередной сессии 23 июля, сообщает пресс-служба парламента страны.

Законопроект об изменения в госбюджет страны на текущий год сегодня обсуждался на заседании финансово-бюджетного комитета законодательного органа.

По словам председателя комитета Ираклия Ковзанадзе, экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета.

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"После рецессии 2020 года, вызванной пандемией, у нас происходят существенные изменения. Апрель практически изменил положение, и мы достигли беспрецедентного экономического роста в 44%. В целом экономический рост наблюдается практически по всем направлениям", - сказал Ковзанадзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Он отметил, что рост в мае составил 25,5%, а совокупный рост за первые пять месяцев этого года составил 11,5%.

"Рост ВВП в текущем году достигнет 7,7%. Дефицит бюджета снижен с 7,6% до 6,9%, и я надеюсь, что реальный дефицит будет намного меньше, желательно, чтобы он снизился до 6,5%, государственный долг снизится до 54,6%, на 5,4 процентных пункта", - сказал глава комитета.

По словам Ковзанадзе, доходы бюджета увеличатся на 1 175 миллиона лари, налоги увеличатся на 1 114 миллионов лари, а бюджетные ассигнования достигнут почти 19,5 млрд лари.

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Темы:
Экономика Грузии (2000)
Теги:
Ираклий Ковзанадзе, Парламент Грузии, Бюджет Грузии, Грузия

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