Какие предприятия в Грузии предпочитают иностранные инвесторы

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузии приходится на предприятия старше 11 лет, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
С июля 2021 года Сакстат начал публиковать данные о прямых иностранных инвестициях в Грузии по возрасту предприятий. Обработка этого показателя является одним из приоритетных направлений стратегии развития Национальной системы официальной статистики Грузии на 2020-2023 годы.
Данные по прямым иностранным инвестициям по возрасту предприятий в 2016-2020 годах
(миллионы долларов)
|Возраст (в годах)
|2016 год
|2017 год
|2018 год
|2019 год
|2020 год
|1-5
|185,7
|183,3
|206,7
|220,9
|134,9
|6-10
|371,3
|331,5
|220,1
|260,4
|- 73,4
|11 и выше
|1 001,7
|1 440,9
|839,4
|755,3
|517,7
|неизвестен
|93,9
|22,6
|40,1
|74,1
|37,7
Данные будут ежеквартально публиковаться на сайте Сакстата и доступны любому заинтересованному пользователю, говорится в заявлении ведомства.
На фоне пандемии коронавируса, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.