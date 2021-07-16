Какие предприятия в Грузии предпочитают иностранные инвесторы

Новый показатель Сакстата включает информацию о прямых иностранных инвестициях в Грузии по разным возрастным группам предприятий

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузии приходится на предприятия старше 11 лет, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

С июля 2021 года Сакстат начал публиковать данные о прямых иностранных инвестициях в Грузии по возрасту предприятий. Обработка этого показателя является одним из приоритетных направлений стратегии развития Национальной системы официальной статистики Грузии на 2020-2023 годы.

Данные по прямым иностранным инвестициям по возрасту предприятий в 2016-2020 годах

(миллионы долларов)

Возраст (в годах) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1-5 185,7 183,3 206,7 220,9 134,9 6-10 371,3 331,5 220,1 260,4 - 73,4 11 и выше 1 001,7 1 440,9 839,4 755,3 517,7 неизвестен 93,9 22,6 40,1 74,1 37,7

Данные будут ежеквартально публиковаться на сайте Сакстата и доступны любому заинтересованному пользователю, говорится в заявлении ведомства.

На фоне пандемии коронавируса, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.