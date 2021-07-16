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Новое холодильное хозяйство под Гори

Какие предприятия в Грузии предпочитают иностранные инвесторы

photo : press-service of the Rural Development Agency of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2001)
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Sputnik Грузия
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Новый показатель Сакстата включает информацию о прямых иностранных инвестициях в Грузии по разным возрастным группам предприятий

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузии приходится на предприятия старше 11 лет, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

С июля 2021 года Сакстат начал публиковать данные о прямых иностранных инвестициях в Грузии по возрасту предприятий. Обработка этого показателя является одним из приоритетных направлений стратегии развития Национальной системы официальной статистики Грузии на 2020-2023 годы.

Данные по прямым иностранным инвестициям по возрасту предприятий в 2016-2020 годах

(миллионы долларов)

Возраст (в годах)2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год
1-5185,7183,3206,7220,9134,9
6-10371,3331,5220,1260,4- 73,4
11 и выше1 001,71 440,9839,4755,3517,7
неизвестен93,922,640,174,137,7

Данные будут ежеквартально публиковаться на сайте Сакстата и доступны любому заинтересованному пользователю, говорится в заявлении ведомства.

На фоне пандемии коронавируса, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.

Темы:
Экономика Грузии (2001)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Инвестиции, Грузия

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