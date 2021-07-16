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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2002)
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Sputnik Грузия
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В июне больше всего валюты поступило из России – 19,4% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2021 года выросли на 19,3% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 201,9 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

В июне больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 39,1 миллиона долларов – 19,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в июне 2021 года денежных переводов поступило на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за июнь 2021 года

Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, вновь вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.

Сколько валюты прислали в Грузию

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в первом полугодии 2021 года выросли на 40,9%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 1 083 миллиона долларов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2021 года
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2021 года

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-июне составил 184,7 миллиона долларов – 17,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из Италии с начала 2021 года денежных переводов поступило на 26,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты выслали из Грузии

В июне из Грузии за границу перевели 26,5 миллиона долларов, что на 19,3% больше, чем за тот же месяц 2020 года.

За первое полугодие 2021 года из Грузии за границу перевели 138,2 миллиона долларов, что на 30,3% больше, чем за тот же период 2020 года.

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Темы:
Экономика Грузии (2002)
Теги:
Статистика, Национальный банк Грузии, денежные переводы, Грузия

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