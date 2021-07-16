Хлеб в Грузии подорожал после снятия субсидий на муку

В Грузии закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая сдерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Завершение госпрограммы субсидирования муки, повышение коммунальных тарифов, а также рост стоимости дрожжей, подсолнечного масла и соли - главные причины подорожания хлеба в Грузии на 10 тетри, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе Sputnik Грузия.

В Грузии закончилась программа субсидирования пшеничной муки, которая сдерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года.

"Закончилось субсидирование и в Грузии и в других странах, в этом году хороший урожай, поэтому цены на пшеницу упали. Но для мелькомбинатов стоимость муки остается дорогой. Субсидированная мука первой категории, из которой выпекают хлеб, стоила производителю 53 лари за мешок. Сегодня цена одного мешка муки составляет примерно 62 лари. Эта разница добавляется к себестоимости производства хлеба, и разница в 10 тетри объясняется этим", - заявил Долидзе.

По его словам, очередного подорожания хлеба не ожидается как минимум до октября.

Сегодня самый востребованный социальный хлеб обходится жителям страны примерно в 0,8 лари. Однако, некоторые магазины уже повысили стоимость хлеба на 10-15 тетри.

"Заводы повысили на 10 тетри, но я не отвечаю за магазины. Они и так получали прибыль, поэтому должны поступать по совести и не повышать стоимость. Но у нас либерализация цен, поэтому магазины могут еще больше надбавить стоимость, что я считаю неправильным", - отметил Долидзе.

Власти субсидировали пшеничную муку первого сорта в течение 4 месяцев до 31 марта. Субсидия на один мешок муки весом в 50 килограммов первого сорта составляла 10, а потом 15 лари. Позже субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари.

Согласно программе, для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (16,8 доллара). То есть субсидирование получали те мелькомбинаты, которые по 53 лари за мешок продавали муку первой категории хлебозаводам.

Ранее Долидзе заявил, что чтобы продукт первой необходимости не дорожал, поможет снижение НДС на пищевые продукты.

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