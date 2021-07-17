Аквакультурные хозяйства Грузии сократили производство рыбы

К концу 2020 года площадь водоемов, предназначенных для аквакультуры, достигла 2,5 тысячи гектаров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Производство рыбы в аквакультурных хозяйствах Грузии в 2020 году уменьшилась на 16% по сравнению с предыдущим годом и составило 2 071,5 тонны, говорится в исследовании Национальной службы статистики "Сакстат".

По информации ведомства, производство лососевых в прошлом году составило 1 155,2 тонны, что на 13,8% меньше, чем в предыдущем году. Производство карпа упало на 17,2% – до 838,4 тонны. Производство осетровых рыб снизилось на 38,2% и составило 60,1 тонны.

А производство сомовых рыб наоборот увеличилось на 22,4%, и составило 17,5 тонны.

По информации Службы статистики, производство лососевых на 98,1% представлено радужной форелью, а карповых на 42,9% представлено карпом и зеркальным карпом, на 43% – белым и пестрым толстолобиками, а на 13,6% – белым амуром.

Почти треть от общего числа произведенной рыбы приходится на Кахети – 32,2%, доля Шида Картли составляет 31,4%.

К концу 2020 года общий объем рыбы в водоемах, предназначенных для разведения аквакультуры, увеличился на 14,7% – до 2 929,7 тонны.

Из них доля семейства карповых составила 60,2%, семейства лососевых – 26,1%, семейства осетровых – 12,5%, семейства сомовых – 1,2%.

В 2020 году среднегодовая цена у производителя 1 кг радужной форели составляла 10,2 лари, карпа и зеркального карпа - 8 лари, белого амурского - 6,3 лари, белого и пестрого толстолобика - 4,3 лари, русского и сибирского осетра - 27,6 лари, европейского сома - 16 лари.

По данным исследования, к концу 2020 года площадь водоемов, предназначенных для аквакультуры, достигла 2,5 тысячи гектаров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а площадь бассейна увеличилась на 1,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 28,3 гектара.

Больше всего площадь водоемов для рыбного промысла в 2020 году в Кахети – 1,6 тысячи гектаров, а бассейнов в регионе Шида Картли – 19,2 гектара.

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