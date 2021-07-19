В разгар летнего сезона добавлены рейсы на внутренние авиамаршруты в Грузии

Частота полетов из Тбилиси и Натахтари увеличивается в направлении высокогорной Сванети и на черноморское побережье Аджарии

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Частота внутренних авиарейсов по маршруту Натахтари-Местиа-Натахтари, а также Тбилиси-Батуми-Тбилиси увеличивается, сообщает Объединение аэропортов Грузии.

Как поясняют в объединении, увеличение частоты авиарейсов вызвано увеличением числа туристов в высокогорную Сванети и на черноморское побережье Аджарии.

Так регулярные рейсы Натахтари-Местиа-Натахтари будут выполняться пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

А рейсом Тбилиси-Батуми-Тбилиси можно будет воспользоваться четыре раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу и субботу.

"В течение многих лет государство субсидировало внутренние рейсы для поддержки туризма в горных регионах и Аджарии. Все это координирует Объединение аэропортов Грузии. Поскольку количество туристов в стране значительно увеличилось, несмотря на пандемию, у нас положительная тенденция в течение сезона, и было решено увеличить частоту рейсов в летний период", – сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.

До Местии из Натахтари можно добраться самолетом за 50 минут, а из Тбилиси в Батуми – за час.

Аэропорты Натахтари и Местиа оснащены по всем тем требованиям, которые установлены Минздравом и Агентством гражданской авиации – дезбарьеры, соцдистанция, термоскрининг.

С 1 февраля Грузия приступила и к поэтапному восстановлению регулярного международного авиасообщения по всем направлениям, прекращенного из-за пандемии коронавируса с середины марта прошлого года.

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