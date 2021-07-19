Когда Грузия получит очередную помощь от МВФ

Реформы госпредприятий и рынка капитала, а также планируемые нововведения в налоговом администрировании являются одними из вопросов переговоров в МВФ

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузия, возможно, согласует новую программу финансовой помощи с Международным валютным фондом (МВФ) в конце года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге в понедельник.

В апреле 2021 года МВФ завершил четырехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, и перечислит Грузии последний транш в размере около 111 миллионов долларов, в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов.

"В настоящее время мы активно работаем с Международным валютным фондом по основным пунктам новой программы. Речь идет о нескольких направлениях. Учитывая текущие вызовы, это согласование макроэкономических параметров и достижение стабильности", - заявил Хуцишвили.

Среди главных вопросов Хуцишвили назвал реализацию важных структурных реформ. Среди них реформы госпредприятий и рынка капитала, а также планируемые нововведения в налоговом администрировании.

По словам министра финансов, речь идет обо всех реформах, которые внесут значительный вклад в поддержание высоких темпов экономического роста в Грузии.

У правительства Грузии амбициозные планы на ближайшие 9 лет. Правительство Грузии уже начало готовить подробный план развития страны до 2030 года, который будет представлен в сентябре.

Как уже озвучил премьер-министр Грузии, среди целей плана достижение двузначной цифры экономического роста и увеличение ВВП на душу населения до 10 тысяч долларов.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений, рост оборота предприятий. В апреле экономический рост составил 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%.

Исходя из этого, министерство финансов пересмотрело прогноз реального экономического роста на 2021 год, заявив, что, с учетом показателей за май и июнь, рост составит с 6,5% до 7,7%.

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