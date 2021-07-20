Экспорт голубики из Грузии вырос на 42%

Основной страной-импортером грузинской голубики является Россия, хотя в небольших количествах ягоды вывозятся также на Украину, в ОАЭ, Германию, Болгарию, Армению, Катар и другие страны

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. С 1 мая по 18 июля из Грузии было экспортировано 916 тонн голубики на сумму 5,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз Грузии.

По информации ведомства, объемы экспорта голубики на 42% превзошли аналогичные показатели прошлого года, то есть из страны вывезли на 269 тонн больше ягод. А стоимость экспорта выросла примерно на 1,7 миллиона долларов (45%).

Россия вновь лидер по импорту грузинских ягод. За отчетный период в соседнюю страну вывезено примерно 842 тонны.

Также в малых количествах продукция экспортирована на Украину (21,1 тонны), в ОАЭ (26,4), Германию (10,9), Болгарию (4,6), Армению (4,0), Катар (2,9), Малайзию (1,1), Молдову (0,9), Сянган (0,8), Бахрейн (0,8) и Ливан (0,3).

В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.

Экспорт голубики из Грузии в 2020 году составил более трех миллионов долларов.

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