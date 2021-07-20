Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросли в стоимости

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю выросла на 0,05% и составила 102,23 с доходностью 2,25%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,18%, торги закрылись с доходностью 2,65% по цене 106,54 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,95 пункта с доходностью 5,32%, за неделю цена повысилась на 0,06%.

Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,01% до 101,43, доходность составила 3,76%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю не изменилась и составила 14,52 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 161 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,18-14,76 фунта за акцию.

Цена на акции компании Georgia Capital понизилась на 5,44% и составила 6,43 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 86 тысячи ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,4-6,72 фунта.

Акции TBC Bank выросли в цене за неделю на 4,93% до 11,92 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 96 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,24-12,2 фунта за акцию.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.