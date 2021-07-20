Грузия успешно торгует: что ввозит и вывозит страна

В первом полугодии 2021 года экспорт из Грузии вырос на 25,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-июне 2021 года вырос на 20,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 6 209,7 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2021 года

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 2 440,3 миллиона долларов, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот Грузии за первое полугодие текущего года превысил аналогичный показатель до пандемии коронавируса за январь-июнь 2019 года.

Сравнения внешнеторгового оборота за первое полугодие 2019 и 2021 годов

Что ввозит и вывозит Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, минеральные воды, лекарственные средства, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2021 года, экспорт

С начала 2021 года экспорт медных руд и концентратов вырос на 2,5%, ферросплавов – на 58,3%, натуральных виноградных вин – на 14,1%, спиртных напитков – на 28,9%, минеральных и пресных вод – на 34,6%, фундука и других орехов – на 88,6%, трикотажной продукции – на 80,5% и азотных удобрений – на 14%. В то же время реэкспорт легковых машин вырос на 11,6%.

В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-июнь 2021 года, импорт

В январе-июне 2021 года импорт вырос на машины для бурения (267,9%), грузовые автомобили (103,5%), нефть и нефтепродукты (41,3%), медные руды и концентраты (36,4%), легковые автомобили (5,5%), в то время как импорт зерна и семян упал за отчетный период на 6,1%, а нефтяных газов и газообразных углеводородов – на 5,3%.

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