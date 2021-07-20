Экономика Грузии продолжит восстанавливаться – прогноз премьера

Рост экономики позволил мобилизовать дополнительные ресурсы в бюджет и в парламент представлен скорректированный вариант документа, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Средний показатель реального роста экономики Грузии за шесть месяцев составит примерно 12%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства во вторник.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", с апреля в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий. В апреле экономический рост составил 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%.

"У меня есть предварительная информация, что в июне у нас будет достаточно высокий рост, это будет двузначный экономический рост, примерно от 15 до 18%. В итоге получается, что за первые 6 месяцев экономика нашей страны вырастет примерно на 12%", – сказал глава правительства.

По словам премьера, такой рост экономики позволил мобилизовать дополнительные ресурсы в бюджет, поэтому министр финансов подготовил соответствующее изменение и представил в парламент скорректированный вариант госбюджета.

Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета. Согласно подготовленным поправкам, показатели бюджетного дефицита сокращаются с 7,5 до 6,9%, а показатель государственного долга – от 60 до 54,6% ВВП.

Изменения в государственный бюджет Грузии на 2021 год будут рассмотрены на пленарном заседании парламента в рамках внеочередной сессии 23 июля.

С учетом показателей за май и июнь, министерство финансов пересмотрело прогноз реального экономического роста на 2021 год, заявив, что с учетом показателей за май и июнь, рост составит с 6,5 до 7,7%, а номинальный показатель ВВП – до 57,2 миллиарда лари.

По оптимистическому сценарию, в Грузии ожидается рост экономики и он достигнет 10,2%, а в номинальном выражении – 58,8 млрд лари. При этом будет сокращаться дефицит бюджета и отношение долга к ВВП. В частности, дефицит бюджета составит 6,2% ВВП, а государственный долг – 53,1% ВВП.

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