Батуми и Бишкек свяжут регулярные авиарейсы

Полеты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю — по субботам

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Кыргызский лоукостер Air Manas начал выполнять регулярные рейсы в направлении Бишкек-Батуми-Бишкек, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.

Ранее авиакомпания выполняла только чартерные рейсы по этому маршруту.

Прямые полеты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.

Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в июле 2021 года уже были восстановлены на 72% по сравнению с периодом до пандемии.

За шесть месяцев 2021 года граждане Киргизии осуществили 1 715 визитов, до пандемии в аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 4 817.

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