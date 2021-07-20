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Пассажирский самолет в батумском аэропорту

Батуми и Бишкек свяжут регулярные авиарейсы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210720/252373543/Batumi-i-Bishkek-svyazhut-regulyarnye-aviareysy-.html

Полеты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю — по субботам

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Кыргызский лоукостер Air Manas начал выполнять регулярные рейсы в направлении Бишкек-Батуми-Бишкек, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.

Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот, фото из архива
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv
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Ранее авиакомпания выполняла только чартерные рейсы по этому маршруту.

Прямые полеты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.

Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в июле 2021 года уже были восстановлены на 72% по сравнению с периодом до пандемии.

За шесть месяцев 2021 года граждане Киргизии осуществили 1 715 визитов, до пандемии в аналогичный период 2019 года эта цифра составляла 4 817.

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