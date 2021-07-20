Парламент Грузии соберется на пленарное заседание 22 июля ради бюджета

Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Парламент Грузии в четверг соберется на пленарное заседание, чтобы утвердить поправки в государственный бюджет 2021 года, заявил председатель законодательного органа Каха Кучава.

"Главным вопросом, рассматриваемым на заседании, будет бюджет, который мы должны рассмотреть и принять до конца сессии 23 июля", - сказал Кучава.

Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета.

Согласно вносимым изменениям, доходы бюджета увеличатся на 1 175 миллионов лари, налоги увеличатся на 1 114 миллионов лари, а бюджетные ассигнования достигнут почти 19,5 млрд лари.

Кроме того поправки в бюджет предполагают увеличение финансирования ряда ведомств, в том числе ЦИК, Минздрава, Минэкономики, Минсельхоза и министерства инфраструктуры и других.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале