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Верхний вход в здание парламента Грузии. Кордон полиции

Парламент Грузии соберется на пленарное заседание 22 июля ради бюджета

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (2008)
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Sputnik Грузия
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Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Парламент Грузии в четверг соберется на пленарное заседание, чтобы утвердить поправки в государственный бюджет 2021 года, заявил председатель законодательного органа Каха Кучава.

"Главным вопросом, рассматриваемым на заседании, будет бюджет, который мы должны рассмотреть и принять до конца сессии 23 июля", - сказал Кучава.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономический рост Грузии привел к изменениям в госбюджете: на что пойдут деньги

Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета.

Согласно вносимым изменениям, доходы бюджета увеличатся на 1 175 миллионов лари, налоги увеличатся на 1 114 миллионов лари, а бюджетные ассигнования достигнут почти 19,5 млрд лари.

Кроме того поправки в бюджет предполагают увеличение финансирования ряда ведомств, в том числе ЦИК, Минздрава, Минэкономики, Минсельхоза и министерства инфраструктуры и других.

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Темы:
Экономика Грузии (2008)
Теги:
Парламент Грузии, Бюджет Грузии, Грузия

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