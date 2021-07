Турнава: для восстановления экономики Грузии надо ускорить вакцинацию

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Пандемия коронавируса может стать препятствием на пути восстановления экономики Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле экономический рост был рекордный - в 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Чтобы эта позитивная динамика продолжилась, власти страны призывают население вакцинироваться.