Турнава: для восстановления экономики Грузии надо ускорить вакцинацию

Для обеспечения роста экономики необходимо чтобы ежедневно вакцинировались не менее 20 тысяч человек, заявила министр

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Пандемия коронавируса может стать препятствием на пути восстановления экономики Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле экономический рост был рекордный - в 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Чтобы эта позитивная динамика продолжилась, власти страны призывают население вакцинироваться.

"Число инфицированных увеличилось, поэтому, если общество не поддержит нас, одному правительству будет очень сложно обеспечить высокий уровень вакцинации не менее 20 тысяч человек в день, что необходимо для восстановления экономики", - отметила Турнава.

По ее словам, есть все предпосылки для восстановления экономики и завершения года двузначным экономическим ростом, хотя все в итоге будет зависеть от пандемии.

Министр подчеркнула, что среди позитивных тенденций – укрепление курса национальной валюты Грузии, рост экспорта и внешней торговли – на 30%, рост местного экспорта на 40%. По ее словам, в этом году зафиксирован рост макроэкономических показателей не только по сравнению с прошлым годом, но и с 2019 годом.

"Согласно оценке миссии МВФ, подтвердился наш прогноз о том, что экономический рост будет намного выше, чем ожидалось, с увеличением с 3,5% до 7,7%. Это базовый сценарий. Мы думаем, если конечно не помешает пандемия, год закончится с двузначным экономическим ростом", - сказала Турнава.

В начале лета Минфин пересмотрел собственный прогноз, заявив, что, с учетом позитивных показателей за май и июнь реальный экономический рост в 2021 году составит от 6,5% до 7,7%.

Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета. Согласно подготовленным поправкам, показатели бюджетного дефицита сокращаются с 7,5 до 6,9%, а показатель государственного долга – от 60 до 54,6% ВВП.

Согласно оптимистическому сценарию, в Грузии ожидается рост экономики в 10,2%, а в номинальном выражении - до 58,8 млрд лари. При этом будет сокращаться дефицит бюджета и отношение долга к ВВП. В частности, дефицит бюджета составит 6,2% ВВП, а государственный долг — 53,1% ВВП.

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