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Вакцинация препаратом AstraZeneca

Турнава: для восстановления экономики Грузии надо ускорить вакцинацию

© AP Photo / Marco Ugarte
Экономика
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (580)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210720/252375163/Turnava-dlya-vosstanovleniya-ekonomiki-Gruzii-nado-uskorit-vaktsinatsiyu.html

Для обеспечения роста экономики необходимо чтобы ежедневно вакцинировались не менее 20 тысяч человек, заявила министр

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Пандемия коронавируса может стать препятствием на пути восстановления экономики Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

В последние месяцы в экономике Грузии идет довольно быстрый процесс восстановления. В апреле экономический рост был рекордный - в 45%. А рост за пять месяцев с начала года составил 11,5%. Чтобы эта позитивная динамика продолжилась, власти страны призывают население вакцинироваться.

Ираклий Гарибашвили
photo : press-service of the Government of Georgia
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"Число инфицированных увеличилось, поэтому, если общество не поддержит нас, одному правительству будет очень сложно обеспечить высокий уровень вакцинации не менее 20 тысяч человек в день, что необходимо для восстановления экономики", - отметила Турнава.

По ее словам, есть все предпосылки для восстановления экономики и завершения года двузначным экономическим ростом, хотя все в итоге будет зависеть от пандемии.

Министр подчеркнула, что среди позитивных тенденций – укрепление курса национальной валюты Грузии, рост экспорта и внешней торговли – на 30%, рост местного экспорта на 40%. По ее словам, в этом году зафиксирован рост макроэкономических показателей не только по сравнению с прошлым годом, но и с 2019 годом.

"Согласно оценке миссии МВФ, подтвердился наш прогноз о том, что экономический рост будет намного выше, чем ожидалось, с увеличением с 3,5% до 7,7%. Это базовый сценарий. Мы думаем, если конечно не помешает пандемия, год закончится с двузначным экономическим ростом", - сказала Турнава.

Министерство финансов Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В начале лета Минфин пересмотрел собственный прогноз, заявив, что, с учетом позитивных показателей за май и июнь реальный экономический рост в 2021 году составит от 6,5% до 7,7%.

Экономический рост стал основной причиной того, что правительство внесло в парламент на рассмотрение обновленную версию госбюджета. Согласно подготовленным поправкам, показатели бюджетного дефицита сокращаются с 7,5 до 6,9%, а показатель государственного долга – от 60 до 54,6% ВВП.

Согласно оптимистическому сценарию, в Грузии ожидается рост экономики в 10,2%, а в номинальном выражении - до 58,8 млрд лари. При этом будет сокращаться дефицит бюджета и отношение долга к ВВП. В частности, дефицит бюджета составит 6,2% ВВП, а государственный долг — 53,1% ВВП.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (580)
Теги:
Натия Турнава, Экономика, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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